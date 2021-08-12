Функция для украинских дорог: автомобили Mercedes-Benz смогут предупреждать друг друга о выбоинах

Машина будет извещать водителя о проблемных участках на дороге.

Mercedes-Benz создал функцию, с помощью которой автомобили марки смогут предупреждать друг друга о выбоинах на дорогах.

Об этом сообщается на сайте Daimler.

Функция будет доступна в трех миллионах моделях компании C-класса, S-класса и EQS, выпущенных после 2016 года. Она будет работать с помощью системы Car-to-X.

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Упомянутые машины во время движения будут выявлять выбоины и неровности на дороге и направлять информацию о них в облако Mercedes-Benz в режиме реального времени через мобильную сеть вместе с данными о положении.

Информация о проблемном участке будет отображаться иконками на навигационной карте других автомобилей. Примерно за десять секунд до приближения к месту с выбоинами авто подаст звуковой сигнал "Дорожное происшествие впереди", "Осторожно, выбоина!" или "Внимание, лежащий полицейский" и начнет подсвечиваться значок проблемной точки.

"Большие выбоины представляют угрозу безопасности, потому что если водители не увидят их вовремя, они не смогут их вовремя объехать или уменьшить скорость. Также существует риск повреждения шин и системы подвески. Также могут произойти несчастные случаи. Поэтому Mercedes-Benz повышает безопасность с помощью дополнительных функций Car-to-X", — говорится в сообщении.

Для доступа к функции необходима учетная запись в Mercedes me, а также включенная и доступная через интернет услуга "Car-to-X Communication". Новые оповещения теперь доступны на отдельных рынках по всему миру и на 36 языках, которые есть в информационно-развлекательной системе.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовали продажи электромобиля Mercedes-Benz EQS.

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