Категория
Авто
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Где и как быстро обменять водительское удостоверение в Украине

Где и как быстро обменять водительское удостоверение в Украине

Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр МВД / Фото: thedigital.gov.ua

Обменять водительские удостоверения можно быстро в сервисном центре МВД.

Владельцы водительских прав, выданных до 2013 года, могут быстро и удобно обменять документ в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Как получить услугу

Записаться в сервисный центр МВД заранее, подготовить следующие документы:

  • паспорт;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • старое водительское удостоверение.

Обратиться в сервисный центр и получить новый документ в день подачи заявки. Новое удостоверение автоматически появится в Кабинете водителя и в приложении Действие.

Ориентировочная стоимость обмена – 572 грн (без учета банковской комиссии).

Напомним, с 1 января водителей ждут новые правила выезда за границу. В частности, страховщики будут самостоятельно определять стоимость полисов "Зеленая карта".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация