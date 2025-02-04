Где и как быстро обменять водительское удостоверение в Украине

Обменять водительские удостоверения можно быстро в сервисном центре МВД.

Владельцы водительских прав, выданных до 2013 года, могут быстро и удобно обменять документ в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Как получить услугу

Записаться в сервисный центр МВД заранее, подготовить следующие документы:

паспорт;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

старое водительское удостоверение.

Обратиться в сервисный центр и получить новый документ в день подачи заявки. Новое удостоверение автоматически появится в Кабинете водителя и в приложении Действие.

Ориентировочная стоимость обмена – 572 грн (без учета банковской комиссии).

Напомним, с 1 января водителей ждут новые правила выезда за границу. В частности, страховщики будут самостоятельно определять стоимость полисов "Зеленая карта".

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