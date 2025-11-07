Где можно утопить педаль в пол без риска штрафа: два места на Земле без ограничений скорости

В Германии и на Острове Мэн есть дороги без ограничения скорости для автомобилей

Для большинства автомобилистов максимальная скорость их авто – это просто цифра в техпаспорте, абсолютно неважная в серых буднях с ограничениями 50-90 км/ч. Мечта дать полный газ и ощутить всю мощь мотора без страха получить «письмо счастья» от патрульной полиции со штрафом кажется утопией. Но это не так: на нашей планете есть только два места, где дорожные правила говорят: «Газуй, если можешь!».

Об этом пишет IFLScience.

Остров Мэн — рай для байкеров и ад для статистики

Первая точка на карте свободы скорости – это Остров Мэн. Этот небольшой остров в Ирландском море известен не только своими очень мягкими налоговыми законами, но и полным отсутствием национального лимита скорости.

Естественно, в жилых районах действует обычное ограничение 48 км/ч, но на главных дорогах, которые тут именуют «шоссе», действует принцип «кто сколько может, тот столько и едет». Это делает полицейскую работу, мягко говоря, сложной. Алан Томсон, детектив-сержант местной полиции, признавался, что полицейские машины просто не могут соперничать с самыми быстрыми участниками движения.

«Вы никогда не будете такими быстрыми, как некоторые мотоциклы. Вы даже можете ехать со скоростью 160 км/ч с включенными фарами и сиренами, и мимо будут проноситься со свистом мотоциклисты», — заявил Томсон.

Цена свободы: когда скорость убивает

Такая безграничная свобода имеет свою, невероятно высокую цену. К сожалению, Остров Мэн является эпицентром смертности на дорогах, особенно среди мотоциклистов.

На острове проживает менее 85 тысяч человек, но почти каждый год местные жители становятся свидетелями минимум трех-четырех смертей на дорогах всего за две недели в мае и июне. Эти две недели — время, когда проходит Isle of Man Tourist Trophy (TT), самая безумная и опасная мотогонка в мире. Обычно эти смерти происходят прямо на трассе с городскими препятствиями и перепадом высот от уровня моря до 422 метров.

Даже вне сезона гонки, когда остров не превращается в временный ад для статистиков, уровень дорожно-транспортных происшествий здесь в два раза выше, чем в соседних странах. Это та цена, которую приходится платить за возможность просто погонять.

Немецкий автобан: скорость под контролем порядка

Когда думаешь о скорости без лимитов, Германия с ее репутацией нации правил и регламентов кажется последней ассоциацией. Однако именно немецкие автобаны являются самой известной в мире сетью скоростных трасс без ограничений.

Правда, это не «сумасшедший Макс» на постоянной основе: только около 70% автобанов не имеют лимита, а остальные ограничены из-за пробок, ремонта или правил для коммерческого транспорта. Вы удивитесь, но средняя скорость движения на неограниченных участках составляет всего 141,8 км/ч.

Но самое главное – это безопасность. В отличие от Острова Мэн, путешествие по немецкому автобану удивительно безопасно.

«В Германии на 1 миллиард километров пробега транспортных средств на автомагистралях погиб 1,41 человек по сравнению с 3,45 в США, 2,13 во Франции и 3,66 в Италии в 2019 году», — сообщает издание.

Секрет германской безопасности: дорогие права и инфраструктура

Почему немецкие дороги без лимитов более безопасны, чем дороги со скоростными ограничениями в других странах? Секрет кроется в двух факторах: инфраструктуре и подготовке водителей.

Немецкое правительство вкладывает колоссальные средства в содержание автобанов: эти дороги имеют многослойное покрытие, а их техническое состояние регулярно проверяется. Дороги имеют ландшафтные зеленые разделители или отбойники, что делает невозможным лобовые столкновения, которые часто становятся роковыми.

Кроме того, получить права в Германии – это настоящий квест стоимостью более 2000 долларов. Он включает минимум 37 часов обучения, обязательный 8-часовой курс первой помощи и коварные теоретические экзамены. После такой подготовки рисковать правами ради опасного превышения скорости становится просто глупо.

