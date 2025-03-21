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Где водителей могут оштрафовать на 270 тысяч гривен за неисправный кондиционер

Где водителей могут оштрафовать на 270 тысяч гривен за неисправный кондиционер

Женщина-водитель / Фото: ИИ Aria

Сонливость за рулем является очень опасным явлением, которое провоцирует аварийную ситуацию.

Если у вас есть в автомобиле кондиционер, то в Украине вы можете пользоваться им по своему усмотрению. Как и решать, когда и как проветривать салон. Но в Великобритании подобная практика жестко урегулирована законом. Тем, кто ездит на автомобиле с неисправным кондиционером, может грозить огромный штраф.

Об этом пишет SUV News.

Местные ПДД предписывают водителям следить по вентиляции в автомобиле. Свежий воздух должен регулярно поступать внутрь автомобиля, так как это позволяет предотвратить сонливость. Избыток углекислого газа в салоне вызывает сонливость у водителя, что чревато потерей контроля над транспортным средством и ДТП. Если автомобилист допустил нарушение вентиляции в авто, уснул за рулем, спровоцировал аварию, в которой пострадали люди, ему могут выписать штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч гривен).

Исследования показывают, что сонливость за рулем крайне опасным явлением, провоцирующим аварийную ситуацию. Все потому, что в таком состоянии автомобилист не способен правильно оценивать обстановку и своевременно реагировать на угрозы. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, рекомендуется поддерживать в салоне прохладу и свежесть.

Ранее TSN.ua сообщал, почему не стоит глушить двигатель сразу после поездки.

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