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Где за границей не признают украинское водительское удостоверение: подробности
Если планируете ехать за границу на авто, проверьте список стран, где украинские права бездействуют без международного удостоверения.
Если вы планируете путешествовать за границу на автомобиле, важно заранее проверить, признают ли в стране ваши украинские водительские права. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.
Об этом пишет 24 канал.
В частности, для вождения автомобиля в США, Канаде, Австралии, Индии, Египте, Японии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Южной Корее нужно оформлять международное водительское удостоверение. Аналогично, украинские права не признаются в Северной Корее, Эритрее и Сомали.
Причина в том, что эти страны не ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968, регулирующую взаимное признание водительских документов.
Решить проблему можно через сервисные центры МВД Украины, где выдают международное удостоверение через несколько рабочих дней. Срок действия такого документа — до трех лет или до истечения срока действия основных прав.
Проверьте требования перед поездкой, чтобы избежать проблем на дорогах за границей.
Напомним, с наступлением летнего сезона все больше украинцев отправляются в путешествия по своим автомобилям. Тем не менее, морской песок, горные дороги и бездорожье в отдаленных селах могут превратить отдых в настоящую поездку в автосервис.
Региональный технолог международной сети автосервисов поделился полезными рекомендациями, как правильно подготовить автомобиль к поездкам, чтобы избежать перегрева, коррозии, неисправностей трансмиссии и проблем с тормозами.
Главные угрозы — песок, соль и высокая температура. Песок может забивать суппорты, дверные механизмы и салонные фильтры, из-за чего тормоза начинают свистеть, а стеклоподъемники заедать.