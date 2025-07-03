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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Где за границей не признают украинское водительское удостоверение: подробности

Если планируете ехать за границу на авто, проверьте список стран, где украинские права бездействуют без международного удостоверения.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Если вы планируете путешествовать за границу на автомобиле, важно заранее проверить, признают ли в стране ваши украинские водительские права. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.

Об этом пишет 24 канал.

В частности, для вождения автомобиля в США, Канаде, Австралии, Индии, Египте, Японии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Южной Корее нужно оформлять международное водительское удостоверение. Аналогично, украинские права не признаются в Северной Корее, Эритрее и Сомали.

Причина в том, что эти страны не ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968, регулирующую взаимное признание водительских документов.

Решить проблему можно через сервисные центры МВД Украины, где выдают международное удостоверение через несколько рабочих дней. Срок действия такого документа — до трех лет или до истечения срока действия основных прав.

Проверьте требования перед поездкой, чтобы избежать проблем на дорогах за границей.

Напомним, с наступлением летнего сезона все больше украинцев отправляются в путешествия по своим автомобилям. Тем не менее, морской песок, горные дороги и бездорожье в отдаленных селах могут превратить отдых в настоящую поездку в автосервис.

Региональный технолог международной сети автосервисов поделился полезными рекомендациями, как правильно подготовить автомобиль к поездкам, чтобы избежать перегрева, коррозии, неисправностей трансмиссии и проблем с тормозами.

Главные угрозы — песок, соль и высокая температура. Песок может забивать суппорты, дверные механизмы и салонные фильтры, из-за чего тормоза начинают свистеть, а стеклоподъемники заедать.

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