Где за границей не признают украинское водительское удостоверение: подробности

Автомобиль / © Pixabay

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Если вы планируете путешествовать за границу на автомобиле, важно заранее проверить, признают ли в стране ваши украинские водительские права. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.

Об этом пишет 24 канал.

В частности, для вождения автомобиля в США, Канаде, Австралии, Индии, Египте, Японии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Южной Корее нужно оформлять международное водительское удостоверение. Аналогично, украинские права не признаются в Северной Корее, Эритрее и Сомали.

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Причина в том, что эти страны не ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968, регулирующую взаимное признание водительских документов.

Решить проблему можно через сервисные центры МВД Украины, где выдают международное удостоверение через несколько рабочих дней. Срок действия такого документа — до трех лет или до истечения срока действия основных прав.

Проверьте требования перед поездкой, чтобы избежать проблем на дорогах за границей.

Напомним, с наступлением летнего сезона все больше украинцев отправляются в путешествия по своим автомобилям. Тем не менее, морской песок, горные дороги и бездорожье в отдаленных селах могут превратить отдых в настоящую поездку в автосервис.

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Региональный технолог международной сети автосервисов поделился полезными рекомендациями, как правильно подготовить автомобиль к поездкам, чтобы избежать перегрева, коррозии, неисправностей трансмиссии и проблем с тормозами.

Главные угрозы — песок, соль и высокая температура. Песок может забивать суппорты, дверные механизмы и салонные фильтры, из-за чего тормоза начинают свистеть, а стеклоподъемники заедать.