Geely и Volvo представили седан за 20 тысяч долларов: фото

Указывается. что седан Lynk&Co 03 построен на платформе Volvo XC40 и использует его двигатели. Модель 2023 года изменилась снаружи и получила полностью новый салон.

Об этом сообщает Фокус.

Lynk&Co 03 выпускают с 2018 года, и он стоит в Китае от $20 000. Он построен на платформе кроссовера Volvo XC40 и шведские инженеры приняли участие в его разработке. Модель продается за пределами Китая, а недавно премиум-бренд Geely вышел и на европейский рынок.

В отличие от родственного кроссовера Lynk&Co 01, седан серьезно изменился снаружи и стал более агрессивным с виду. У него огромная решетка радиатора и новые "двухэтажные" фары со светодиодной оптикой. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова, а крышка багажника украшена спойлером. Кроме того, заменены крылья и капот.

Фото: Autohome.com.cn

Салон Lynk&Co 03 2023 претерпел еще более радикальные изменения. Ему заменили руль, переднюю панель и рычаг КПП, а также появились новый виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Центральную консоль выполнили двухуровневую.

Фото: Autohome.com.cn

Базовым теперь 2,0-литровая турбочетверка Volvo с увеличенной до 218 л.с. мощностью. Также можно выбрать 262-сильный гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Оба варианта получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Оставшийся в линейке заряженный вариант Lynk&Co 03+. Он сохранил 265-сильный турбомотор объемом 2,0л, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Узнать его можно по обвесу и антикрылу.

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