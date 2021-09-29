Geely начала продажи электрического кроссовера за 9 200 долларов

Он имеет запас хода в 322 км.

Компания Geely начала продажи электрического кроссовера Geometry EX3.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что автомобиль имеет длину 4 005 мм, ширину 1 760 мм и высоту 1 575 мм, при колесной базе 2 480 мм. Несмотря на компактность, кроссовер начального уровня имеет просторный салон, который может удобно разместить пятерых пассажиров и имеет 26 отсеков для хранения. Объем грузового отсека составляет 500 литров, а со сложенными сиденьями — 1 050 литров.

carscoops.com

Панель приборов размещена на 10,25-дюймовом экране, что является достаточно щедрым для своего ценового сегмента, а в центре расположен 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Мультимедийная система Geely G-Link поддерживает голосовое управление, имеет встроенные музыкальные и потоковые сервисы, навигацию, Wi-Fi и другое. Черно-синяя обивка сочетается с флуоресцентными вставками и замшевыми материалами.

В списке систем безопасности EX3 значатся двойные подушки безопасности, датчики заднего хода и камеры, контроль давления в шинах, ABS и EBD.

carscoops.com

EX3 приводится в движение одним электромотором мощностью 94 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Аккумулятор с жидкостным охлаждением на 37,23 кВт-ч предлагает запас хода в 322 км, в соответствии с китайским циклом измерения NEDC. Используя высокоскоростные зарядные устройства постоянного тока, аккумулятор может разрядиться до 80 процентов менее чем за 30 минут, обеспечивая дополнительный пробег около 250 км.

Geometry EX3 сначала будет доступен в Китае через дилерскую сеть компании, но производитель планирует выйти с этим электрическим кроссовером и на экспортные рынки. Электрический кроссовер с привлекательным стартовым ценником пополнил линейку китайского бренда в классе B-SUV. На местном рынке Geely Geometry EX3 доступен по цене от 59 700 юаней (9 200 долларов, 244 675 гривен), что делает его самым доступным в своем классе.

Ранее рассказывалось о том, что Geely выводит на рынок бюджетный кроссовер.

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