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Geely рассекретила салон обновленного бюджетного седана

Geely рассекретила салон обновленного бюджетного седана

Geely рассекретила салон обновленного бюджетного седана

Эта модель должна стать конкурентом Skoda Octavia.

Компания Geely наконец официально показала салон обновленного огромного седана Emgrand L.

Так, Emgrand L получил большой тачскрин мультимедиа, расположенный на передней двухслойной панели. Под экраном находится ряд клавиш. Там же — кнопка запуска двигателя. Второй дисплей, он же цифровая приборная панель — перед водителем. В целом салон можно охарактеризовать, как минималистичный и спокойный в противоположность тому, что мы видим в экстерьере.

Внешне седан выглядит очень агрессивно. Такое впечатление создают огромная решетка радиатора и большой передний бампер с диодными полосками ходовых огней.

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В результате проведенного рестайлинга седан прирос в размерах и достигает в длину 4 735 мм (+10 мм). Ширина увеличилась на 13 мм — до 1 815, высота и колесная база остались прежними и составляют 1 478 и 2 700 мм соответственно. Также Emgrand L полностью переделали оптику. Теперь она уже в базе светодиодная. Тонкие фары дополнены скошенными полосками дневных ходовых огней, а задние фонари объединены между собой светодиодной полосой.

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В движение новинку будет приводить 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 141 л.с., который связан с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. Другие моторы в базу Минпрома Китая пока не внесены. Возможно, позже появятся более мощные и гибридные варианты.

Стоимость базового Emgrand GL составляет 11 тысяч долларов. Ценник на новинку скорее всего будет выше (около 12 тысяч долларов). Официальная премьера новинки состоится в конце этого или начале следующего года.

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