Geely рассекретила салон обновленного бюджетного седана

Эта модель должна стать конкурентом Skoda Octavia.

Компания Geely наконец официально показала салон обновленного огромного седана Emgrand L.

Так, Emgrand L получил большой тачскрин мультимедиа, расположенный на передней двухслойной панели. Под экраном находится ряд клавиш. Там же — кнопка запуска двигателя. Второй дисплей, он же цифровая приборная панель — перед водителем. В целом салон можно охарактеризовать, как минималистичный и спокойный в противоположность тому, что мы видим в экстерьере.

Внешне седан выглядит очень агрессивно. Такое впечатление создают огромная решетка радиатора и большой передний бампер с диодными полосками ходовых огней.

В результате проведенного рестайлинга седан прирос в размерах и достигает в длину 4 735 мм (+10 мм). Ширина увеличилась на 13 мм — до 1 815, высота и колесная база остались прежними и составляют 1 478 и 2 700 мм соответственно. Также Emgrand L полностью переделали оптику. Теперь она уже в базе светодиодная. Тонкие фары дополнены скошенными полосками дневных ходовых огней, а задние фонари объединены между собой светодиодной полосой.

В движение новинку будет приводить 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 141 л.с., который связан с шестиступенчатой "механикой" или вариатором. Другие моторы в базу Минпрома Китая пока не внесены. Возможно, позже появятся более мощные и гибридные варианты.

Стоимость базового Emgrand GL составляет 11 тысяч долларов. Ценник на новинку скорее всего будет выше (около 12 тысяч долларов). Официальная премьера новинки состоится в конце этого или начале следующего года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку