General Motors оснастит одну из своих моделей дизельным двигателем V8 с рекордными характеристиками

General Motors оснастит одну из своих моделей дизельным двигателем V8 с рекордными характеристиками

Их получит мощный пикап.

Концерн General Motors принял решение оснастит одну из своих моделей дизельным двигателем V8 с рекордными характеристиками.

Об этом сообщает TFL Truck.

Так, модернизированным турбодизельным агрегатом укомплектуют пикап Chevrolet Silverado HD.

Сейчас самым мощным в линейке производителя является пикап RAM 3500 HD. Он оснащен 6,7-литровым 426-сильным (1458 Нм) дизельным агрегатом Cummins. Автомобиль может буксировать прицепы массой более чем 16 тонн. На втором месте — Ford F-450 HD: с дизельным двигателем 6.7 V8 Power Stroke (482 лошадиные силы и 1424 Нм) пикап способен тянуть платформу массой 16 783 кг.

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В то же время после планового обновления семейство Silverado Heavy Duty оснастят 512-сильным 6,6-литровым мотором Duramax. Таким образом, отдача возрастет на 61 л.с., а крутящий момент на 237 Нм. Кроме того, обновленная модель получит усиленную раму, модернизированную трансмиссию, а также другой задний дифференциал.

В остальном же пикап Silverado HD, скорее всего, будет иметь много общего с обычными грузовиками с индексом 1 500: их компания Chevrolet обновила прошлой неделе. Эти авто получили другие мультимедийные системы и усовершенствованные электронные технологии.

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