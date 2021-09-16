General Motors представила еще одну версию электромобиля за 5 тысяч долларов

Эта модель является альтернативой Nissan Leaf.

Компания General Motors разработала еще одну версию электромобиля Wuling Hongguang Mini EV.

Об этом сообщает Autoo.

Так, GM представила этот электрокар в удлиненном исполнении — Long Range. Она обещает бюджетному электромобилю увеличенный до 300 км запас хода, который идентичен показателю самого популярного электрокара в Украине — Nissan Leaf. Но это далеко не все изменения, которыми новинка отличается от стандартной версии.

Длина Wuling Hongguang Mini EV увеличилась до 2 997 мм (+70 мм). Увеличение в размерах позволит разработчикам увеличить пространство внутри салона. Особенно комфортно в компактном электромобиле будут чувствовать себя пассажиры второго ряда. Внешне новая версия получила другую переднюю и заднюю светотехнику. Отдельно стоит отметить появление батареи емкостью 26 кВтч. Ее установка благоприятно сказалась на запасе хода транспортного средства. Кроме установки более емкого аккумулятора была увеличена также мощность мотора. Она выросла на 14 л.с. до 41 л.с.

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Еще одна не менее интересная особенность — это ценник. По предварительным данным, он составит 5 тысяч долларов. Это стало возможным благодаря субсидии. Wuling уже заявил о своих планах выпустить 400 тысяч электрокаров Mini EV. Это позволит производителю занять лидирующее место в сегменте электрических транспортных средств по итогам года.

В движение "обычный" Hongguang Mini EV приводит электромотор мощностью 27 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Запас хода в 120 км обеспечивает батарея емкостью 9,2 кВтч. Также доступна более дальнобойная версия, которая комплектуется аккумулятором на 13,8 кВтч и может проехать на одном заряде до 170 км.

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