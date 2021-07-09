General Motors представила компактный и в то же время бюджетный электромобиль

General Motors представила компактный и в то же время бюджетный электромобиль

Его запас хода составляет 305 км.

Компания General Motors представила бюджетный электромобиль Baojun Kiwi.

Новый Baojun Kiwi — усовершенствованная версия модели E300. Это компактный ситикар со спортивными дизайном в стиле Smart. Китайский электрокар достигает 2 625 мм в длину, 1 647 мм в ширину и 1 588 мм в высоту при колесной базе в 1 750 мм. Также предложат четырехместную версию длиной 2894 мм и с колесной базой в 2020 мм.

Для электрического ситикара предложат уникальные варианты окраски кузова, в том числе и в виде граффити. Интерьер Baojun KiWi EV также повторит предшественника.

В оснащение кабины войдет мультимедийная система от Xiaomi. Комплектация включает две подушки безопасности и систему стабилизации. В отделке использована специальная ткань и натуральная кожа. Дверные панели украсят вставками золотого цвета.

В движение миниатюрный электромобиль приводит одномоторная силовая установка мощностью 54 л.с., которая позволяет развивать скорость до 100 км/ч. Запас хода до 305 км обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 31,9 кВтч. Стоимость варьируется от 10 800 до 13 500 долларов. В продажу автомобиль поступит осенью этого года.

Ранее рассказывалось о том, что General Motors вывела на рынок бюджетного конкурента Skoda Octavia.

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