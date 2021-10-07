General Motors представила мощного конкурента автопилота Tesla: чем особенная технология

Она будет работать в 95% водительских ситуаций.

Компания General Motors представила систему автономного управления автомобилем Ultra Cruise.

Об этом сообщает сайт Car and Driver.

Технология будет работать вместе с системой Super Cruise, которая сейчас доступна для использования на более 320 000 километров автомагистралей в США и Канаде. В то же время Ultra Cruise можно будет включать на 3,2 миллионах км дорог и впоследствии эта цифра увеличится.

GM отмечает, что технология будет работать в 95 процентах водительских ситуаций. Ее главным конкурентом будет "автовилот" Tesla, который полностью управляет автомобилем, но все еще находится в бета-версии и не является широкодоступным.

Систему компании Илона Маска пока что можно использовать только на дорогах с краской для полос движения, а GM говорит, что Ultra Cruise можно использовать даже на сельских улицах.

Ultra Cruise использует комбинацию камер, радаров и лидара. Функции системы отображаются на динамическом дисплее, который будет иметь 360-градусный обзор автомобиля.

Система будет придерживаться ограничений скорости и навигации, реагировать на знаки и светофоры, избегать близких объектов и, как Super Cruise, осуществлять автоматизированную смену полосы движения. GM говорит, что технология будет совершенствоваться с течением времени на основе реальных знаний, и сможет обновляться.

Система будет использовать камеру Super Cruise, которая расположена в верхней части руля и отслеживает глаза водителей, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу.

GM говорит, что Ultra Cruise получат роскошные автомобили, и Cadillac представит эту технологию в 2023 году, вероятно, в будущем электрическом кроссовере Lyriq. Super Cruise будут использовать в "популярных моделях", таких как Chevrolet Silverado.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и руководитель Stellantis посоветовали одному из популярных автопроизводителей не заниматься автопилотом.

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