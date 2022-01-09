General Motors представила новый электрокроссовер Chevrolet с привлекательным ценником

Автомобиль с запасом хода на 480 километров обойдется в 30 тысяч долларов.

Уже осенью 2023 года на дорогах появится новый электрический кроссовер от General Motors – Chevrolet Equinox EV. Это будет функциональный и бюджетный кроссовер.

Автомобиль построен на базе GM Ultium. За него будущим владельцам придется выложить 30 тысяч долларов (около 810 000 грн). Об этом сообщают на официальном сайте General Motors.

Как видно, автомобиль получил очень современный дизайн. Передняя часть кроссовера имеет агрессивный внешний вид, а главная оптика исполнена в очень футуристической форме. Сзади, также, дизайнеры поработали неплохо, LED оптика и плавные линии делают автомобиль элегантным и современным.

Интерьер сделан так, чтобы водитель чувствовал себя уютно и безопасно. Электромобиль имеет новую мультимедийную систему с большим экраном от General Motors, мощную акустику и просторный салон.

apnews.com

Как полагают эксперты, автомобиль на одном заряде сможет проехать 402-483 км, что очень неплохо, как для автомобиля с таким ценником.

Тем временем Equinox с традиционным двигателем по итогам 2021 года занял вторую строчку в личном рейтинге продаж Chevrolet (на первом – семейство пикапов Silverado): в Штатах реализовано 165 323 кроссовера, что на 39% меньше, чем годом ранее, но это не из-за отсутствия спроса, а из-за дефицита микрочипов и вынужденного сокращения производства.

Напомним, Chevrolet представил новый полностью электрический пикап.