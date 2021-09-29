General Motors раскрыло вид новой версии своей легендарной модели

Она получит более 600 лошадиных сил.

General Motors показала вид будущего Chevrolet Corvette C8 Z06.

Об этом сообщает сайт Motortrend.

Официальный дебют модели запланирован на 26 октября 2021 года. Ранее шпионы видели автомобиль на испытаниях, но компания таки решила лично раскрыть новинку.

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Вид Corvette на их фото кажется имеет более скромный вид по сравнению с его прототипами, которые видели на тестах, имевшие огромные крылья и массивный сплиттер. Однако известно, что "базовый" Z06 выйдет вместе с более ориентированным на трек вариантом Z07.

Ожидается, что автомобиль будет оснащаться 5,5-литровым атмосферным V8, который должен производить немного более 600 л.с. Двигатель будет сочетаться с восьми- или десятиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением Tremec.

Передние колеса имеют диаметр 20 дюймов с шинами 275/30R20, а задние — 21 дюйм, обернутые массивной резиной 345/25R21. Шины Michelin Sport Cup 2 R будут доступны для Z06, ориентированного на гоночные треки. Вероятно, он также получит углеродно-керамические тормоза.

Ранее сообщалось, что также планируется выпуск электрического Corvette. Первым его испытателем должен стать президент США Джо Байден.

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