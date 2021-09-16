General Motors советует владельцам их электрокара парковаться подальше от других автомобилей

15 метров — минимальное расстояние, которое следует придерживаться.
Компания General Motors посоветовала владельцам Chevrolet Bolt парковать свои авто по крайней мере на 15 метров подальше от других транспортных средств из-за риска возможного пожара.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Недавно GM также просил владельцев Bolt заряжать их аккумуляторные батареи до 90 процентов и избегать того, чтобы они имели меньше, чем 112 км пробега. Они также сказали, оставлять автомобили на улице.
"В попытках уменьшить потенциальные повреждения конструкций и транспортных средств, находящихся вблизи, в редких случаях возможного пожара, мы рекомендуем парковаться на верхнем этаже или на открытой площадке и оставлять авто на расстоянии 15 метров или больше от другого транспортного средства", — сообщили в компании.
Также там добавили, что все еще просят н еоставлять автомобиль заряжаться без присмотра, даже если используется зарядная станция на парковке.
Chevrolet отозвала более 141 000 моделей Bolt EV и Bolt EUV, но все еще работает с поставщиком аккумуляторов LG Energy Solution, чтобы определить причину дефектов аккумулятора.
Напомним, что недавно в США самостоятельно загорелся еще один электрокар Chevrolet Bolt.