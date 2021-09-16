General Motors советует владельцам их электрокара парковаться подальше от других автомобилей

General Motors советует владельцам их электрокара парковаться подальше от других автомобилей

15 метров — минимальное расстояние, которое следует придерживаться.

Компания General Motors посоветовала владельцам Chevrolet Bolt парковать свои авто по крайней мере на 15 метров подальше от других транспортных средств из-за риска возможного пожара.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Недавно GM также просил владельцев Bolt заряжать их аккумуляторные батареи до 90 процентов и избегать того, чтобы они имели меньше, чем 112 км пробега. Они также сказали, оставлять автомобили на улице.

"В попытках уменьшить потенциальные повреждения конструкций и транспортных средств, находящихся вблизи, в редких случаях возможного пожара, мы рекомендуем парковаться на верхнем этаже или на открытой площадке и оставлять авто на расстоянии 15 метров или больше от другого транспортного средства", — сообщили в компании.

Также там добавили, что все еще просят н еоставлять автомобиль заряжаться без присмотра, даже если используется зарядная станция на парковке.

Chevrolet отозвала более 141 000 моделей Bolt EV и Bolt EUV, но все еще работает с поставщиком аккумуляторов LG Energy Solution, чтобы определить причину дефектов аккумулятора.

Напомним, что недавно в США самостоятельно загорелся еще один электрокар Chevrolet Bolt.

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