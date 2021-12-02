Германия откажется от автомобилей с традиционными двигателями к 2030 году

Германия откажется от автомобилей с традиционными двигателями к 2030 году

Бензиновая эра подходит к концу. Германия планирует к 2030 году вывести на дороги 15 млн. электрокаров.

Коалиция Германии создала специальный законопроект, который должен быстро решить проблему электрификации транспорта среди стран ЕС. Она включает в себя полный запрет на производство и продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года.

Для того чтобы автопроизводители и их клиенты были заинтересованы в электрификации — правительство создало ряд выгодных стимулов. По подсчетам к 2030 году на дорогах Германии появится не менее 15 млн электрокаров. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сейчас в Германии зарегистрировано 570 тысяч электрокаров. Конечно, это много по сравнению с другими странами, но до 15 миллионов еще далеко. Чтобы достичь желаемого количества "зеленых" авто, нужно увеличивать производство и продажу "электричек" на 33% в год.

В правительстве уверены, что если для клиентов и автопроизводителей создать очень привлекательные условия, они без проблем будут двигаться в сторону экологических авто. Также для реализации плана нужно значительно развить инфраструктуру зарядных станций. Когда люди увидят, что они без проблем смогут заряжать свой автомобиль – это очень поможет в электрификации страны.

Европейский Союз планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но до 2035 года. Германия замахнулась на очень серьезный проект, который реализовать очень сложно.

Напомним, что шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире.