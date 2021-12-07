Гибрид канатной дороги с микроавтобусом представила компания Leitner

Это инновационное транспортное решение поможет с доставкой пассажиров в труднодоступных местах.

Итальянские инженеры из компании Leitner представили инновационное транспортное решение СonnX. Его главная идея состоит в том, что в одной машине сочетается преимущества канатной дороги и наземного транспорта.

Фишка в том, что на конечных станциях вагон вместе с пассажирами из подвесного положения переходит в наземное. Лишь несколько движений и СonnX уже установлен на беспилотную колесную платформу на электротяге. Об этом на своем сайте сообщает издание Nevasport.

Если использовать выделенные полосы, тогда средняя скорость шаттла на дорогах общего пользования будет такая же, как и в подвесном виде – 10 метров в секунду.

https://www.nevasport.com

Все эти нововведения позволят СonnX быстро и с комфортом доставить пассажиров в место назначения, и не учитывать условия ландшафта. Также по замыслу производителя такой транспорт пригодится в тех населенных пунктах, где нет возможности проложить канатную дорогу на весь маршрут.

Также компания Leitner известна тем, что она является старейшей компанией, производящей канатные дороги с 1888 года.

Напомним, что недавно в Чехии произошла авария на канатной дороге и унесла жизни мужчины.