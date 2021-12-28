Гибрид с бешеным запасом хода презентовала компания Huawei

Автомобиль на одном заряде может проехать более 1200 километров.

Один из крупнейших производителей смартфонов Huawei представил новый гибридный кроссовер Aito M5. Автомобиль получил безумный запас хода в 1200 километров и довольно неплохой ценник в 39 060 долларов (примерно 1 054 620 грн).

Выход автомобиля на мировой рынок намечен на 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает издательство AutoHome.

Новинка от китайских инженеров получила операционную систему HarmonyOS и умную систему управления электроприводом Huawei DriveOne "3-в-1". Для того чтобы реализовать сложные технические процессы, Huawei приобщила к разработке американскую компанию Seres.

Относительно силовой установки – интеллектуальная система с передним асинхронным двигателем переменного тока и задним синхронным с постоянными магнитами. Такая компоновка в топовой версии отдает 489 "лошадей" мощности. Также максимальная комплектация "электрички" может похвастаться мощной батареей на 200 кВтч. Такие аккумуляторы позволяют кроссоверу в полноприводной версии проехать – 1102 км по циклу WLTC или 1242 км по CLTC.

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Но электрической установке помогает традиционный бензиновый двигатель на 4 цилиндра объемом 1,5 литра. Бензобак немалый – 56 литров. В комбинированном режиме автомобиль тратит 0,8 литра на 100 км пути. До первой сотни Aito M5 разгоняется за 4,4 секунды.

В салоне тоже все на уровне – 15,9-дюймовый сенсорный экран и качественная акустика Huawei Sound мощностью 1200 Вт. Вместо ключа можно использовать смарт-часы Huawei.

Напомним, что недавно китайцы презентовали электрокросс с запасом хода более 1000 километров.