Гибрид самолета и птицы: в Африке представили необычный воздушный транспорт

Новинка получила активные крылья и шасси, похожее на лапы птицы.

Дизайнеры африканского стартапа Phractyl представили свое видение воздушного транспорта будущего. Они показали, как будет выглядеть машина, если соединить самолет и птицу. Сам фюзеляж был выбран от обычного самолета, но к нему добавили активные крылья с поворотным механизмом и лапы птицы.

Такая система позволит новейшему самолету взлетать почти вертикально. Также он сможет садиться прямо на крышах небоскребов, что позволит использовать новинку в условиях города. Об этом на своем сайте сообщает изготовитель Phractyl.

Создатели стартапа уверены, что именно в Африке такой самолет очень пригодился бы. Здесь плохо развита инфраструктура наземного транспорта. Еще не нужно забывать, что здесь серьезные проблемы с дорогами и горючим. NVTOL с птичьими ногами вместо традиционного двигателя имеет электрическую установку, что значительно облегчит жизнь его владельцу.

https://newatlas.com

Специальная конструкция крыльев позволяет при взлете наклонять их вместе с двигателями и подниматься в небо прямо с места. Также лапы, имеющиеся на нижней части гусеницы, помогут самолету двигаться даже на довольно неровной поверхности.

Ноги птицы имеют достаточно мощные двигатели в местах крепления к кузову и коленям. Они могут без проблем приподнять, опустить, уравновесить или наклонить кузов NVTOL.

Эта ранняя конструкция имеет одноместную компоновку и сможет поднять в воздух человека не тяжелее 150 килограммов. Пока планируется устанавливать небольшую батарею, на одном заряде самолет сможет преодолеть расстояние в 150 километров. При этом крейсерская скорость будет равна 180 километрам в час.

Конечно идея очень интересна, но пока она находится на стадии разработки. Ребята из Phractyl пока разработали несколько макетов и рендеров. Самая главная проблема – найти финансирование на создание технологии, но пока у них не очень получается. Когда само человечество сможет летать на птицеподобных самолетах – неизвестно.

Напомним, что недавно энтузиасты из США создали уникальную "реактивную" Tesla Model S.