Гибридные автомобили значительно опаснее электрокаров — исследование

Они гораздо чаще склонны к возгоранию.

Гибридные модели автомобилей значительно опаснее электрокаров.

К такому выводу пришла страховая компания AutoinsuranceEZ, собравшая данные Национального совета по безопасности на транспорте, Бюро статистики транспорта и данные об отзыве на правительственном портале recalls.gov, передает Carscoops.

Так, согласно исследованию выяснилось, что в 2021 году в Америке было только 52 пожара электромобилей. За этот же период было зарегистрировано 16 051 пожар гибридных транспортных средств. Третья цифра – еще выше – 199 533 пожаров для автомобилей внутреннего воспламенения. Однако это вполне понятно, поскольку на дорогах гораздо больше бензиновых и дизельных автомобилей, чем гибридов или электромобилей.

Отмечается, что уровень пожаров на 100 тысяч проданных автомобилей составляет 1 529,9 для автомобилей с ДВС, что меньше, чем 3 474,5 на 100 тысяч продаж транспортных средств, наблюдаемых у гибридов. Оказалось, что электрические транспортные средства имеют наименьшую вероятность возгорания, поскольку сообщалось лишь 25,1 на 100 тысяч проданных автомобилей.

Транспортные средства с ДВС возгораются по ряду причин, но наибольшее - столкновение. По данным Национальной ассоциации предотвращения пожаров, в 2018 году в США во время пожара автомобилей погибли 560 человек, большинство из которых вызваны столкновениями. Четыре крупнейших отзыва в 2020 году, связанные с пожарами транспортных средств, касались бензиновых транспортных средств. Итого они охватывают более миллиона транспортных средств.

Электрокары Hyundai Kona и Chevrolet Bolt EV имели наибольший отзыв электромобилей, связанных с пожарами – 152 тысячи автомобилей совокупно, тогда как два самых больших отзыва гибридов составили чуть более 32 тысячавтомобилей.

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