Глава Stellantis: мы рискуем потерять средний класс, который уже не сможет покупать автомобили

Глава Stellantis: мы рискуем потерять средний класс, который уже не сможет покупать автомобили

Производство электромобилей стоит дороже чем автомобилей с традиционными двигателями.

Большинство автомобильных концернов должны в ближайшее время провести глобальную электрификацию и полностью отказаться от традиционных двигателей. Но далеко не всем нравится такое положение вещей.

Генеральный директор автомобильной группы Stellantis Карлос Таварес уверен, что электрификация – это решение европейских политиков и отнюдь не представителей автомобильной промышленности. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Как уверяет Карлос Таварес – такое решение может лишить представителей среднего класса возможности приобрести себе новый автомобиль. Проблема в том, что цена на электромобили выше на 50%, чем на авто с ДВС. Электромобилю нужно проехать не менее 70 тысяч километров, только для того чтобы компенсировать расходы на аккумуляторную батарею. Естественно, европейские страны ввели особые субсидии на электромобили, но они не значительно меняют общую картину.

Автомобильная группа Stellantis уважает европейский закон и решение Еврокомиссии о том, что к 2030 году большинство автомобилей должны быть электрическими, поэтому будет пытаться выполнить все поставленные задачи. Но самая главная проблема, которая стоит перед инженерами и маркетологами – это решить, как свести к минимуму влияние тех дополнительных 50%, которые электрические силовые установки добавляют к цене.

Stellantis для того, чтобы повысить мощность производства электромобилей, планирует построить огромную фабрику во Франции и Германии. Также ведутся переговоры с итальянскими властями, чтобы разместить еще один завод в Термоле.

Напомним, что шесть автопроизводителей отказались от выпуска машин на самом популярном топливе в мире.