Главные ошибки водителей: эксперт объяснил, какие зимние шины нельзя покупать

На фоне приближающихся холодов украинские водители начинают ежегодный «квест» с замены шин. Автоэксперт объяснил, как правильно выбрать зимнюю резину, чтобы не подвергнуть себя опасности, и на какие детали маркировки стоит обратить внимание в первую очередь.

Об этом пишет UA.Motors.

По словам специалиста, водителям не нужно «изобретать велосипед». Производители автомобилей обычно сами указывают, какие шины подходят для конкретной модели. Эту важную информацию часто можно найти в неожиданном месте.

«Эту информацию часто можно найти даже на крышке топливного бака. Там отмечают индексы погрузки и скорости», — отметил эксперт.

Он добавил, что эти индексы критически важны. Если автомобиль часто перегружен — нужен один тип шин, а если в нем преимущественно ездит только водитель — совсем другой.

Как читать маркировку: снежинка и дата

Эксперт советует внимательно изучить значки на самой шине. Главный маркер — это не просто надпись «Winter» (Зима).

«Наличие значка „снежинка на фоне горы“ — это гарантия, что шина предназначена именно для суровых зимних условий», — пояснил он.

Также следует обратить внимание на индекс скорости. Для зимней эксплуатации оптимальными и безопасными считаются индексы H или T.

В чем главная опасность

Важнейшей деталью, которую многие водители игнорируют, является дата изготовления шины. Она указана в формате «неделя/год» (например, 4024 — 40-я неделя 2024 года).

Специалист подчеркнул, что резина имеет срок годности, даже если она новая и никогда не использовалась.

«Резина после трех лет хранения теряет эластичность», — подчеркнул эксперт. Такая шина «дубеет» на морозе, теряет сцепление с дорогой и становится опасной.

Эксперт также призвал не экономить на бренде, поскольку качественные и «свежие» шины обеспечивают значительно более безопасное и стабильное управление в холодное время года.

