- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Google Maps получит новую функцию для водителей: что это и как работает
Google Maps получит новую функцию. Теперь навигация будет всегда на экране.
Если вы когда-нибудь случайно свернули навигацию Google Maps во время поездки, то следующее обновление вам точно понравится. Компания Google начинает тестировать функцию Live Updates (Живые обновления), которая будет закреплять навигационную информацию на экране в виде постоянного оповещения.
Об этом сообщает Android Authority.
Что известно о новой функции
Навигация всегда под рукой. Live Updates — это способ Android держать важную информацию в видимом уведомлении.
В отличие от обычных сообщений они не исчезают и не смещаются вниз в списке, а остаются закрепленными. Это позволяет водителям быстро проверить свой маршрут или время прибытия, даже если они переключились на другое приложение.
Тестирование уже началось. Функцию уже заметили на некоторых устройствах, включая смартфоны Pixel и Samsung, работающие на бета-версиях Android 16. Это свидетельствует о том, что Google приступила к ограниченному тестированию.
Польза для водителей очевидна. Функция будет особенно полезна водителям, которым не придется беспокоиться, что они потеряют навигацию, если, например, им нужно быстро ответить на сообщения или проверить другое приложение.
Пока Live Updates доступны лишь небольшому количеству пользователей. Поэтому если вы их еще не видите, это вполне нормально. Похоже, что Google планирует расширить тестирование постепенно.
Напомним, между тем названы 4 правила для водителей. Инструкторы и инженеры утверждают, что, изменяя стиль вождения, можно значительно снизить расход топлива и продлить срок службы тормозной системы.