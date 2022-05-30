Готовятся к общественному транспорту или пешком: в России растет недовольство относительно цен на обслуживание авто

Готовятся к общественному транспорту или пешком: в России растет недовольство относительно цен на обслуживание авто

В России с каждым днем растет количество недовольных стоимостью ремонта машин.

Так, на фоне дефицита запасных частей к автомобилям в России значительно увеличилась стоимость их обслуживания. И, похоже, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

Уже сейчас 33% опрошенных готовы отказаться от своих автомобилей, если не смогут удерживать их, а каждый пятый уже сейчас намерен пересесть на общественный транспорт, передает "Автоцентр".

По данным аналитиков, треть автомобилистов сталкивается с поломками в автомобиле примерно раз в 3-6 месяцев. Еще 40% водителей вынуждены его ремонтировать ежегодно. В свете удорожания расходов на обслуживание 37% россиян готовы ремонтировать свои автомобили самостоятельно.

Интересно, что только один из десяти автомобилистов готов ждать поступления запчастей у официального дилера. Остальные планируют искать необходимое на досках объявлений или через знакомых.

На данный момент проблемы с комплектующими имеют более 70% автосервисов, что не могло не сказаться на стоимости услуг. Исправить ситуацию со снабжением власти России решили путем "параллельного импорта", то есть без разрешения официальных производителей. В списке разрешенного контрафакта запасные части, расходные материалы, шины и автоаксессуары.

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