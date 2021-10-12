Греческий стартап выпустит автомобиль с 3 тысячами лошадиных сил за 5,5 миллиона евро: известна дата его дебюта

Новости авто: он также будет доступен в более дешевой версии с 2 тысячами л.с.

Греческий стартап Spyros Panopoulos Automotive выпустит автомобиль Chaos, который будет иметь 3000 лошадиных сил.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Впервые о модели стало известно в прошлом году, когда компания выпустила несколько тизеров Chaos, которые показали его экстерьер и дизайн интерьера вместе с невероятными характеристиками. А уже 1 ноября 2021 года состоится официальный дебют модели. Это должно было произойти на Женевском автосалоне, но его отменили.

Гиперкар будет работать с 4,0-литровым V10 с двойным турбонаддувом, доступным в двух версиях: с 2000 или 3000 л.с. Мощность будет передаваться на все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Для оптимальной управляемости Chaos будет иметь полностью независимую подвеску с двойными рычагами. Тормоза состоять из керамических дисков размером 428 мм спереди и 416 мм сзади, в комплекте с магнитными суппортами, напечатанными на 3D-принтере.

Компания называет Chaos "первым ультракаром на планете". Он будет стоить от 5,5 миллиона евро за базовый вариант с мощностью 2000 л.с. и до 12,4 млн евро за модель с полной мощностью 3000 л.с.

SP Automotive планирует выпускать от 15 до 20 автомобилей в год. Всего их будет не больше 100, чтобы сохранить эксклюзивность. Также в стартапе сообщили, что хотят включить свой автомобиль в 2022-2023 годах в телешоу Top Gear на BBC, которое представит и испытывает Chaos, и попытается установить различные новые мировые рекорды.

В частности, "ультракар" попытается установить новый рекорд круга самого быстрого серийного автомобиля на Нюрбургринге — титул, который на данный момент принадлежит Mercedes-AMG GT Black Series со временем 6:43,616. Он также попытается побить рекорд максимальной скорости для серийного автомобиля и установить новый рекорд ускорения на четверть мили.

Ранее сообщалось, что китайцы представили электрокар, который имеет 1835 "лошадей" и максимальную скорость 420 км/ч.

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