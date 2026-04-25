Грузовикам разрешили обгон на трассах: что изменилось в ПДД и при каких условиях

Запрет обгона для тяжелых грузовиков действовал в Словакии более 15 лет, однако теперь правила игры на автомагистралях коренным образом меняются. Власти страны решили частично легализовать такие маневры для водителей.

Об этом сообщает словацкий ресурс AutoTrendy.

Требование, введенное еще в 2009 году, четко определяло: транспортные средства весом более 7,5 тонн не могут обгонять другой транспорт на автомагистралях. К тому времени сеть дорог была слабее, а грузовики менее мощными. Однако на практике водители часто нарушали правила из-за жестких графиков.

Поправка к закону должна урегулировать реальную ситуацию на дорогах. Нынешние технологические возможности тяжелых автопоездов позволяют совершать обгон безопаснее и быстрее полутора десятилетий назад.

При каких условиях разгон

Несмотря на либерализацию, полную свободу водители фур не получат. В обновленных ПДД четко прописано, что маневр разрешен только тогда, когда он не создает опасности для других участников движения и не замедляет общий поток.

Основными условиями для обгона являются:

существенная разница в скорости между грузовиками (ориентировочно от 10 км/ч);

маневр не должен быть продолжительным во времени;

отсутствие запрещающих дорожных знаков на конкретном участке.

Важно помнить, что на отдельных отрезках трасс знаки запрета обгона останутся в силе, и их игнорирование приведет к серьезным санкциям.

В то же время в Словакии вместе с разрешением на обгон вводится пакет строгих мер контроля:

расширение полномочий муниципалитетов по установлению стационарных радаров;

усиление фиксации превышения скорости;

расширение принципа «объективной ответственности» — штраф будет получать владелец авто, независимо от того, кто был за рулем.

Эксперты советуют украинским водителям, которые следуют в Словакию или едут по транзиту, готовиться к новому стилю вождения. Главное правило — держать безопасную дистанцию и избегать так называемого «тройного маневра», когда грузовик пытается обогнать другую уже выполняющую обгон фуру.

