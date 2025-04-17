Грязный или прочный: водителей предупредили о рисках неправильной чистки ремня безопасности

Автомойка высокого давления не подходит для очистки ремней безопасности. / © Associated Press

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В TikTok набирают популярность видео, авторы которых показывают, насколько грязными могут быть ремни безопасности в автомобилях, и советуют чистить их с помощью струйной автомойки, которая под давлением буквально «выбивает» грязь из ремней. Но эксперты предостерегают, что такой способ очистки потенциально может уменьшить прочность ремней и привести к печальным последствиям в случае аварии.

Об этом пишет Daily Express.

Хотя поддержание чистоты автомобиля очень важно, управляющий директор компании Select Car Leasing Грэм Конвэй считает, что использование струйной мойки для очистки ремней безопасности может привести к их серьезному повреждению.

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«В автомобилях, которые не чистятся регулярно, может скапливаться невероятное количество бактерий и микробов. Как только вы это узнаете, у вас возникнет естественное желание тщательно почистить ремни безопасности. Но будьте осторожны, следуя советам в социальных сетях по использованию струйной мойки для выполнения этой задачи, поскольку это может сделать вас уязвимыми в случае аварии», — предупредил он.

Хотя струйная мойка может помочь удалить грязь с ремней безопасности, оказываемое на них давление может привести к растрескиванию материала, что повышает вероятность их разрыва. В компании Select Car Leasing утверждают, что самый безопасный способ очистки ремней безопасности автомобиля, это очистка с помощью специального моющего средства для чистки салонов авто с антибактериальными свойствами.

Чтобы почистить ремень безопасности, выполните несколько простых действий:

Полностью вытяните ремень и надежно закрепите его. Нанесите моющее средство. Почистите ремень мягкой щеткой. Просушите ремень тканью или бумажным полотенцем, чтобы предотвратить образование плесени. Установите ремень безопасности на место.

Такой способ очистки не повредит волокна ремня и сохранит его прочность, что может быть жизненно важным в случае ДТП.

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