Химчистка больше не нужна: как за 20 гривен убрать запах сырости из автомобиля
Опытные водители рассказали о действенном лайфхаке с содой и силикагелем, который заменит дорогую химчистку
Зимняя эксплуатация автомобиля часто сопровождается специфическим «ароматом» сырости. Особенно остро это ощущают владельцы машин, ночующих под открытым небом. Даже самая мощная печка не всегда способна испарить накопившуюся в обивке влагу за короткое время поездки. Однако опытные водители нашли способ решить проблему без визита на профессиональный детайлинг.
Почему появляется запах
Главный враг свежести — конденсат и снег, который заносится на обуви. Когда влага пропитывает текстиль, она становится средой для размножения бактерий. Если ваше авто превратилось в «болото», не спешите тратить состояние на химическую чистку. Достаточно одного визита в зоомагазин и обычной аптечки или кухни.
Секретный рецепт «поглотителя влаги»
Основой народного метода является сочетание двух мощных компонентов
Силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов Это чистый абсорбент, главная задача которого — мгновенно впитывать жидкость.
Пищевая сода. Она выступает природным дезодорантом, расщепляющим молекулы неприятного запаха на химическом уровне.
Что нужно сделать
Смешайте несколько больших горстей силикагеля с пачкой соды.
Распределите полученный состав в открытые емкости (пластиковые лотки) или бумажные пакеты.
Важно: Если на сиденьях есть тканевые чехлы, их лучше снять и постирать дома отдельно — ткань держит вонь сильнее всего.
Как правильно использовать смесь в салоне
Расставьте подготовленные емкости в стратегических местах:
в ногах переднего пассажира и под водительским сиденьем;
на полу заднего ряда;
обязательно в багажном отделении, где вентиляция обычно самая плохая.
Оставьте машину с таким «десантом» на 48 часов. За это время гранулы вытянут избыточную влажность из воздуха и обивки, а сода впитает в себя запах затхлости.
Финальный этап: через два дня просто выбросьте использованную смесь. После этого рекомендуется максимально прогреть салон печкой, устроить короткое проветривание и повесить свежий ароматизатор. Результат вас поразит: воздух станет сухим и чистым без всяких усилий.
