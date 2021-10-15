Honda показала концепт нового частного самолета: он может пролететь через США без дозаправки

Honda показала концепт нового частного самолета: он может пролететь через США без дозаправки

Внутри HondaJet вмещает 11 пассажиров.

Honda Aircraft Company представила концепт своего нового частного самолета HondaJet 2600.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Аэроплан по конструкции похож на существующие модели HondaJet, но использует карбоновый композитный фюзеляж. Ключевое отличие концепта в том, что он был задуман как первый в мире легкий реактивный самолет, способный осуществлять непрерывные трансконтинентальные полеты из США.

carscoops.com

Также читайте Японцы представили электрический одноместный самолет: может пролететь до 160 км

Honda говорит, что дальность полета самолета составляет 2625 морских миль, скоростная круизная скорость — 450 узлов, и он может летать на высоте до 14 325 метров.

Он также больше других моделей HondaJet, способный вместить до 11 пассажиров и имеет большую высоту кабины. Во время полета на максимальной высоте давление в салоне установлено на эквиваленте 1939 метров.

"Благодаря концепту HondaJet 2600, который обеспечивает эффективный трансконтинентальный полет, предлагает новый уровень комфорта и вместимости салона, а также резко уменьшает выбросы CO2, мы представляем новое поколение бизнес-самолетов", — сообщили в Honda.

Там добавили, что 2600 имеет на 20 процентов лучшую экономию топлива, чем обычный легкий самолет, и он более чем на 40 процентов более экономичный, чем самолет среднего размера.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce создал полностью электрический самолет.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку