Honda представила новую версию своей популярной модели

Она получила немного слабее двигатель и несколько обновлений дизайна.

Honda представила обновленный Civic Si, который выйдет на рынок до конца 2021 года.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автомобиль стал менее мощным по сравнению с его предшественником. 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом теперь выдает 200 лошадиных сил, что меньше на 5 "лошадок".

Honda.com

В то же время 260 Ньютон-метров крутящего момента, который были у Civic Si предыдущего поколения, теперь достигаются на 1800 об/мин, что на 300 об/мин быстрее, чем раньше. Это должно сделать более энергичное ускорение.

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Новый Civic Si доступен только с механической коробкой передач. Он имеет модернизированную шестиступенчатую КП, заимствованную у Type R. Инженеры также модернизировали трансмиссию.

Внешний вид стал более агрессивным. Спойлер на крышке багажника выполнен в глянцевом черном цвете дополняют темные отделки крышек боковых зеркал и окон. Спереди установлены спойлер под кузовом и красный значок модели на решетке радиатора, которые обозначают, что это Si.

Honda.com

Интерьер в значительной степени перенесен из обычного Civic 2022 года, но с множеством красных акцентов, алюминиевыми педалями и парой спортивных сидений со встроенными подголовниками.

Как и стандартный компактный седан, Si получит семидюймовый цифровой дисплей для водителя и девятидюймовый сенсорный экран с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. В стандартной комплектации модель имеет 12-дюймовую звуковую систему Bose с сабвуфером.

Седан поступит в продажу до конца года, а после него в 2022 году выйдет хэтчбек Typer R, который также будет доступен только с МКП.

Ранее сообщалось, что Honda представила пять новых электромобилей.

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