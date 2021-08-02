Honda рассекретила возможности нового гибридного кроссовера для рынка Европы

Эта модель появится в продаже в конце 2021 года.

Компания Honda раскрыла технические характеристики гибридного кроссовера HR-V для европейского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что третье поколение этой модели дебютировало в феврале этого года. Во время презентации модели показали со всех сторон, а также раскрыли ее оснащение.

Относительно возможностей Honda HR-V, то о них ничего не говорилось. Производитель только заявил, что новый кроссовер будет доступен в Европе исключительно с гибридной силовой установкой. И вот теперь, компания все же решила приоткрыть завесу над возможностями автомобиля третьего поколения.

Известно, что обновленный кроссовер достанется силовая установка e: HEV, которая уже используется в Jazz и СR-V. Она состоит из 1,5-литрового двигателя DOHC i-VTEC и двух электромоторов. Суммарная отдача составляет 129 л.с. (253 Нм). Разгон до "сотни" занимает 10,6 секунды.

Honda.com

Питает установку литий-ионный аккумулятор, количество ячеек в котором увеличили с 48 до 60. Расход топлива составляет 5,4 л на 100 км. Выбросы СО2 достигают 122 грамма на километр. Система e: HEV работает в трех режимах: Electric Drive, Hybrid Drive и Engine Drive. Они переключаются автоматически в зависимости от того, какой из них будет наиболее экономичным в конкретный момент.

Несмотря на увеличенную батарею, салон нового HR-V не стал меньше. Кабину кардинально переделали и ее оформление перекликается с новым Civic. Главными особенностями стали 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

hondanews.eu

На рынок новинка выйдет в конце 2021 года. Стоимость будет объявлена ближе к старту продаж.

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