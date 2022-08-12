Honda собирается выпустить на рынок городской кроссовер за 15 тысяч долларов: фото

Так, модель Honda RS станет самым доступным кроссовером японской марки. Бюджетная модель будет предложена в бензиновой и гибридной версиях, а ее топовый вариант получит набор современных систем безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Компактный кроссовер Honda RS показали в камуфляже во время автошоу в Индонезии. Впрочем, ранее автомобиль был снят во время тестов и его дизайн не является секретом. Новая модель должна появиться к концу года.

Внешний вид автомобиля выполнен в духе старшего кроссовера Honda CR-V 2023. Длинная радиаторная решетка сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Салон пока не рассекретили, но известно, что топовая версия модели получит адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и контроль разметки.

Фото: Honda.com

Кроссовер достигает около 4,2-4,3 м в длину и построен на платформе семиместной модели Honda BR-V. У нее же заимствуют и силовой агрегат: автомобиль будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л.с. и бесступенчатым вариатором. Позже появится гибрид с силовой установкой от модели HR-V. Привод, скорее всего, будет передним.

Новая Honda RS в базовой версии будет стоить около 15 тысяч долларов, то есть станет самым доступным кроссовером японской марки. Производство модели наладят в Индонезии, но планируется ее экспорт в несколько стран на разных континентах.

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