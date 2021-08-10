Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов

Модель доступна в двух версиях.

Китайское подразделение Honda, Wuyang-Honda, добавил новый электрический скутер в свою линейку, получивший название U-GO Electric Scooter.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что электроскутер Honda U-GO выпускается в двух версиях. Базовый вариант оснащен 800-ваттным электромотором, а старшая версия предлагает 1,2-киловаттный электромотор.

Базовый U-GO с имеет максимальную скорость в 43 км/ч, а более дорогая модель с 1,2 киловаттным двигателем разгоняется до 53 км/ч. В обоих случаях стандартная батарея обеспечивает около 65 километров пробега на одном заряде. Ее можно дополнить опциональным дополнительным блоком такого же объема, увеличив диапазон пробега вдвое — до 130 км.

Honda.com

Скутер оснащен портом для зарядки USB и большим 26-литровым местом для хранения под сиденьем, а также дополнительным местом для вещей под рукой. Также скутер обеспечен ЖК-дисплеем, который показывает скорость, процент заряда батареи и пробег. Масса электрического мопеда составляет всего 83 килограмма, но он может перевозить двух взрослых средней комплекции.

Стоимость базовой модели U-GO составляет 7 499 юаней, что эквивалентно 30 979 гривен (1 150 долларов), а стандартная версия мощностью 1,2 кВт стоит 7 999 юаней (1 233 долларов).

Ранее рассказывалось о том, что Honda завершает выпуск сразу трех моделей.

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