Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов

Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов

Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов

Honda.com

Модель доступна в двух версиях.

Китайское подразделение Honda, Wuyang-Honda, добавил новый электрический скутер в свою линейку, получивший название U-GO Electric Scooter.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что электроскутер Honda U-GO выпускается в двух версиях. Базовый вариант оснащен 800-ваттным электромотором, а старшая версия предлагает 1,2-киловаттный электромотор.

Базовый U-GO с имеет максимальную скорость в 43 км/ч, а более дорогая модель с 1,2 киловаттным двигателем разгоняется до 53 км/ч. В обоих случаях стандартная батарея обеспечивает около 65 километров пробега на одном заряде. Ее можно дополнить опциональным дополнительным блоком такого же объема, увеличив диапазон пробега вдвое — до 130 км.

© Honda.com
Honda.com

Скутер оснащен портом для зарядки USB и большим 26-литровым местом для хранения под сиденьем, а также дополнительным местом для вещей под рукой. Также скутер обеспечен ЖК-дисплеем, который показывает скорость, процент заряда батареи и пробег. Масса электрического мопеда составляет всего 83 килограмма, но он может перевозить двух взрослых средней комплекции.

Стоимость базовой модели U-GO составляет 7 499 юаней, что эквивалентно 30 979 гривен (1 150 долларов), а стандартная версия мощностью 1,2 кВт стоит 7 999 юаней (1 233 долларов).

Ранее рассказывалось о том, что Honda завершает выпуск сразу трех моделей.

Следующая публикация