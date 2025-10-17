Худшие показатели надежности: обнародованы топ-6 кроссоверов

Nissan Juke / © carscoops.com

Компактные кроссоверы — один из самых популярных сегментов на вторичном рынке. Но привлекательный ценник не всегда означает удачную покупку. Британское издание WhatCar обнародовало список моделей, демонстрирующих самые плохие показатели надежности по результатам 2025 года. И некоторые имена в этом списке действительно удивляют.

Об этом пишет издание Wheel News.

Методология: реальные собственники, реальные проблемы

Рейтинг составлен на основе масштабного опроса владельцев и анализа отчетов по поломкам и неисправностям. Это не теоретические предположения инженеров, а жесткая статистика реальной эксплуатации. Именно на вторичном рынке все скрытые дефекты конструкции вылезают наружу — гарантия закончилась, владельцы вынуждены ремонтировать за свой счет, и статистика становится безжалостной.

Антигерои надежности: кто попал в черный список

Nissan Juke бензиновый (с 2019 года) — абсолютный аутсайдер

Самый низкий рейтинг был присвоен именно бензиновой версии второго поколения Nissan Juke. Это особенно досадно, ведь первое поколение (2010-2019) имело репутацию достаточно надежной машины. Новый Juke оказался гораздо более проблемным, несмотря на современную платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Владельцы жалуются на проблемы с электроникой, преждевременный износ элементов подвески и неожиданные отказы различных систем. Для традиционно ассоциировавшегося с надежностью японского бренда это настоящий провал.

Kia Sportage (2016-2021) — темное пятно в истории кореянца

Третье и четвертое поколение Sportage, производившиеся в этот период, оказались проблемными. Это особенно удивляет, ведь Kia в последние годы активно работала над качеством и даже предлагает семилетнюю гарантию.

Однако статистика неумолима: владельцы сообщают о проблемах с двигателями (особенно дизельными), коробками передач и электричеством. Некоторые экземпляры нуждаются в дорогостоящем ремонте уже после 80-100 тысяч километров пробега.

Mazda CX-60 (с 2022 года) — свежая модель с устаревшими проблемами

Новейший флагманский кроссовер Mazda попал в список, хотя ему едва исполнилось три года. CX-60 создавался как премиальная модель для европейского рынка, но реальность оказалась суровой.

Основные жалобы касаются гибридной силовой установки plug-in hybrid, которая оказалась недоработанной. Владельцы сообщают о программных сбоях, проблемах с согласованностью работы электромотора и ДВС, неожиданных отказах систем. Для новой модели это неприемлемо.

Volkswagen Tiguan — немецкое качество под вопросом

Tiguan — один из самых успешных кроссоверов Volkswagen, но в рейтинге надежности он выглядит не лучше. Эксперты не уточняют конкретное поколение, намекающее на системные проблемы разных генераций.

Традиционные беды немецкого кроссовера: дорогостоящие в обслуживании турбомоторы, капризные коробки DSG (особенно семиступенчатые), проблемы с электроникой. Ремонт у официальных дилеров бьет по карману, а использование неоригинальных запчастей приводит к новым поломкам.

Lexus LBX (с 2023 года) — японская роскошь с детскими болезнями

Самый маленький кроссовер в линейке Lexus оказался в списке самых проблемных — это настоящий шок для бренда, десятилетиями возглавлявший рейтинги надежности. LBX построен на платформе Toyota Yaris Cross, но что-то пошло не так.

Модель слишком нова, чтобы делать окончательные выводы, но первые владельцы уже фиксируют проблемы. Возможно, это временные детские болезни, которые Lexus исправит в следующих производственных сериях. Но факт остается фактом: сейчас LBX находится в списке аутсайдеров.

Nissan Juke Hybrid (с 2022 года) — гибрид не спас

Интересно, что в списке оказался не только бензиновый Juke, но и его гибридная версия, представленная в 2022 году. Похоже, проблемы заложены в самой конструкции модели, и тип силовой установки мало что изменяет.

Гибридная трансмиссия добавила собственных сложностей: она дороже в ремонте, а статистика поломок не лучше бензиновой версии. Для тех, кто рассматривал гибрид как более надежную альтернативу — это холодный душ.

Что делать покупателям

Попадание модели в этот список не означает, что каждый конкретный экземпляр обязательно проблемен. Но это серьезный сигнал: риск выше среднего и перед покупкой требуется максимально тщательная проверка.

Если вы все же рассматриваете одну из этих моделей, обязательно:

Закажите независимую диагностику у проверенного мастера

Изучите историю обслуживания конкретного автомобиля

Проверьте все электронные системы

Заложите резерв средств на возможный ремонт

А лучше — обратите внимание на модели по противоположному рейтингу, где японские и корейские марки традиционно демонстрируют лучшие результаты. А ведь автомобиль должен возить, а не стоять на СТО.

