Хватит на неплохой подержанный автомобиль: сотрудники Mercedes-Benz получат рекордную премию в истории компании

Достаточно щедрое вознаграждение.

Немецкая компания Daimler пообещала сотрудникам подконтрольного ему Mercedes-Benz неплохой бонус по результатам работы в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Daimler известен как один из производителей автомобилей, которые наиболее щедры к своим сотрудникам, когда дело доходит до ежегодных премий. В 2020 году немецкий концерн одна из немногих компаний во всем мире предоставил своим работникам "коронавирусный" бонус, как компенсацию за "личное и экономическое бремя". А нынешний бонус автопроизводитель называет вообще рекордным.

По итогам непростого 2021 года они получат премию в размере шести тысяч евро, что составляет более 183 тысяч грн по актуальному на сегодня курсу. Такой новогодний подарок, однако, достанется не всем: он принадлежит исключительно сотрудникам предприятий на родине компании.

Размер бонуса рассчитывается в индивидуальном порядке по тарифной шкале. А сам бонусный фонд формируется на основе прибыльности компании – чем лучшие показатели продаж и прибыли, тем выше бонусы. В Mercedes говорят, что около 100 тысяч сотрудников получат премии вместе со своими обычными зарплатами за февраль 2022 года.

Отметим, что за первые девять месяцев 2021 года Mercedes-Benz продал 1 617 508 автомобилей по всему миру, улучшив прошлогодний показатель на три процента. Одним из драйверов продаж стал новый S-Class, на котором остановили выбор 62 306 человек – на 45 процентов больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

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