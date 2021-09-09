Hyundai анонсировал трехрядный электрический внедорожник: известна дата выхода

Он получит аэродинамический корпус и 483 км запаса хода.

Hyundai в 2024 году выпустит трехрядный электрический внедорожник Ioniq 7.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компания показала тизер концепта большого SUV, который дает предварительный просмотр будущей новинки. Несмотря на большие размеры электрокар, кажется, имеет аэродинамический силуэт благодаря ведущему ветровому стеклу и наклонной линии крыши.

Модель не имеет решетки радиатора. Зато передняя часть получила полноразмерную горизонтальную светодиодную панель и вертикальные светодиодные блоки на бампере.

Также читайте В Сети появились "живые" фото самого дешевого кроссовера Hyundai

Автомобиль получил квадратные колесные арки, которые имеют футуристические обода большого диаметра, хотя их могут заменить более традиционными круглыми арками.

Вся линейка Ioniq будет ездить на специализированной платформе E-GMP. Внедорожник получит ее растянутую версию, которая предусматривает три ряда сидений на шесть-семь мест. Длинная колесная база также означает, что есть место для большого аккумулятора.

Hyundai действительно подтвердила, что их большой электрический внедорожник будет использовать новую батарею SK Innovation емкостью 100 кВт-ч, которая позволит проезжать на одном заряде более 483 км. Кроме того, версия с полным приводом будет использовать двухмоторную установку, которая будет выдавать 308 лошадиных сил.

Ожидается, что Ioniq 7 получит все новейшие системы ADAS Hyundai, включая систему Highway Driving Pilot, которая имеет автопилот 3 уровня. Электромобиль может получить пневматическую подвеску и рулевое управление на четыре колеса от будущего Genesis G90. Также его могут оснастить камерами вместо боковых зеркал и солнечными панелями на крыше.

Hyundai

Ранее сообщалось, что Hyundai начали понемногу отказываться от механической коробки передач в своих автомобилях.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку