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Hyundai модернизировал электромобиль, доступный на рынке Украины

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Hyundai модернизировал электромобиль, доступный на рынке Украины

drive2.ru

Теперь автомобиль получил более мощную батарею, которая позволит проехать на одном заряде 515 км.

Компания Hyundai решила, что уже настало время для обновления своего электромобиля Ioniq 5. Хотя, рестайлинг и не глобальный, но он добавляет несколько полезных функций.

Теперь покупателям будет доступна версия с увеличенной емкостью батареи и еще несколько полезных фишек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ioniq 5 появился на рынке в прошлом году, а он уже получил ряд улучшений. К примеру, вместо традиционных зеркал заднего вида теперь доступны камеры. Эта опция предлагалась только на домашнем рынке, а теперь ее смогут заказать покупатели в других странах. Также теперь вместо салонного зеркала там установлен цифровой экран, изображение на него посылается с камеры под задним спойлером.

Одно из важных новшеств – измененная система жидкостного охлаждения батареи. Теперь она автоматически адаптирует температуру АКБ перед заездом на подзарядку, чтобы обеспечить оптимальные условия при разных температурах окружающего воздуха. Ну и главное – новая тяговая батарея, увеличившаяся с 72,6 до 77,4 кВт/ч. С ней автомобиль сможет проехать от одного заряда в 515 километров.

Рестайлинговые автомобили следует ждать на нашем рынке уже в конце весны. Относительно цен, пока компания держит его в секрете.

Напомним, инженеры Hyundai создали машину, работающую на водороде и умеющую передвигаться боком.

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