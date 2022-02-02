Hyundai отзовет партию обновленной версии популярного кроссовера из-за необычного сбоя

Дефект не очень критический, но может сильно отвлекать водителя.

В США компании Hyundai пришлось отозвать партию новеньких Santa Fe. Все дело в том, что автомобили имеют довольно опасную проблему.

При движении изображения на виртуальной приборной панели, изображение может перевернуться на 180 градусов, что может отвлекать водителя и привести к ДТП. Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США.

По информации агентства, подобная проблема может появиться на 714 автомобилях 2022 модельного года. Конечно, пока не зафиксировано никаких травм или аварий из-за этого дефекта, но по законодательству автопроизводитель должен очень быстро исправить проблему и предоставить потребителю качественный товар.

Некоторые автомобилисты отнеслись к дефекту с юмором и не видят в этом проблемы, но других такое положение вещей совсем не устраивает и они согласны ждать, пока их авто починят. Ведь с таким изображением очень тяжело наблюдать за своей текущей скоростью и важными датчиками двигателя.

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Все 714 автомобилей с гибридной установкой, произведенных в период с 25 октября по 1 декабря 2021 года, будут отозваны. В компании предполагают, что подобные проблемы могут возникать из-за резистора, который использовали на плате приборной панели. Так что при критически низких температурах он может некорректно работать.

За счет компании все автомобили с дефектом будут проверены и при необходимости на них заменят плату приборной панели.

Напомним, что недавно компания Ford провела масштабную отзывную кампанию популярного внедорожника.