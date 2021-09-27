Hyundai отзовет почти 100 тысяч автомобилей из-за критической неисправности двигателя: какие модели "пострадают"

Дефект начнут исправлять с середины ноября.

Компания Hyundai приняла решение отозвать 95 515 автомобилей.

Как сообщает Consumer Reports, под отзыв подпадают пятилетние седаны Sonata (13 247) и кроссоверы Tucson (82 268) с 2,0-литровыми моторами линейки Nu GDi, предназначенных для рынка США. В обоих случаях речь идет о 2017 модельном годе, то есть корейский концерн постепенно исправляет проблему, которая касается огромной партии с почти 1,5 миллиона машин.

Так, Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) уточняет, что причиной отзыва является заводской дефект шатунных подшипников, который приводит к преждевременному износу двигателей, и в некоторых случаях проблема может спровоцировать утечку масла и дальнейшее возгорание. Однако более вероятно, что двигатель просто заглохнет, и, если это произойдет на скорости, может увеличиться риск аварии.

Сейчас Hyundai известно о 45 пожарах из-за неисправного двигателя. Симптомы прогрессирующего дефекта — неравномерная работа двигателя с посторонними шумами, сниженная мощность, индикация Check Engine или лампы давления масла, а также запах гари и/или дым из выхлопной системы.

Бесплатно менять двигатели линейки Nu на американских кроссоверах Tucson и седанах Sonata концерн Hyundai начнет после 12 ноября. Со всеми владельцами дефектных автомобилей автопроизводитель свяжется.

Ранее рассказывалось о том, что Hyundai и KIA проведут отзывную кампанию 600 тысяч автомобилей.

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