Hyundai полностью рассекретил свой самый маленький и одновременно самый дешевый кроссовер

Модель выйдет в двух модификациях.

Компания Hyundai полностью рассекретила внешность своего нового кроссовера — Casper.

Отметим, что эта модель уже попадала на тизерные фото, где был показан интерьер. Теперь же настал черед официальных фотографий.

Так, Hyundai Casper отдаленно напоминает KIA Soul, а внешне машина унаследует некоторые черты кроссовера Kona. Его размеры составят 3 595X1 595X1 575.

На фотографиях кроссовера можно увидеть два разных оформления передней части. Автомобиль в красном цвете оснащен атмосферным мотором, в болотном — двигателем с турбонаддувом, так как на решетке у него есть дополнительные воздуховоды.

Hyundai News

В движение маленький кроссовер будет приводить 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, который выдает 86 л.с. Им комплектуются такие модели как Hyundai i10 и KIA Picanto. На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

Стоимость кроссовера Hyundai Casper еще неизвестна, но предполагают, что он будет стоить около 10 тысяч долларов. "В базе" обещаны фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, антиблокировочная система и салонное зеркало с затемнением. Больше подробностей о новинке появится ближе к дате премьеры, которая состоится 15 сентября. В линейке производителя новый Casper окажется самым компактным и в то же время самым дешевым кроссовером.

Добавим, что в Украине самой доступной моделью марки Hyundai является новый i10. Цены на автомобиль стартуют от 368 200 грн.

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