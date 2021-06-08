Hyundai представила обновленный седан за 8 тысяч долларов

Эта модель представлена в пяти комплектациях.

Компания Hyundai представила обновленную версию ультрабюджетного седана Aura.

Об этом сообщает FinancialExpress.

Отметим, что эта модель появилась на индийском рынке в январе прошлого года в пяти комплектациях: E, S, SX, SX + и SX (O).

Главным изменением, которое получила модель после обновления — это спойлер на багажнике. Отметим, эта запчасть по умолчанию входит во все конфигурации, кроме базовой E. С появлением на рынке автомобиля 2021 модельного года конфигурация E ничего не получила, а вот другие комплектации были пересмотрены и подорожали.

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Так, кроме спойлера, вошли охлаждаемый бардачок, ограничитель скорости Speed alert system, задние датчики парковки, 15-дюймовые стальные диски, две фронтальные подушки безопасности, система ABS и крепления Isofix (для детского кресла) на задних сиденьях. Версии дороже получат фары со светодиодными ДХО, светодиодные фонари, климат-контроль, медиасистемы с 8-дюймовым тачскрином, беспроводную зарядку для смартфонов, обогрев заднего стекла и камеру заднего вида с динамической разметкой.

thefinancialexpress.com.bd

Что касается силовой линейки, то она не изменилась. Седан доступен с 3-цилиндровым "атмосферником" объемом 1,2 литра и мощностью 83 лошадиных силы. Мотор может работать на бензине и метане и работать совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач или "роботом" AMT. Кроме этого доступна "турботройка" объемом 1,0 литра на 100 лошадиных сил, которая сочетается только с механикой. Модификация SX+ может оснащаться и 1,2-литровым дизельным мотором мощностью 75 сил. Привод, в свою очередь, у Hyundai Aura передний.

Габаритные размеры седана составляют — 3 995X1 680X1 520 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база — 2 450 мм.

Что касается стоимости, то приобрести Hyundai Aura можно от 597 500 до 935 605 рупий (223-348 тысяч гривен).

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