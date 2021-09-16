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Hyundai рассекретил салон своего самого дешевого кроссовера марки

Hyundai рассекретил салон своего самого дешевого кроссовера марки

Hyundai News

Модель уже доступна для заказа.

Компания Hyundai показала интерьер нового кроссовера марки — Casper.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Как выяснилось, салон миниатюрного кроссовера Casper оказался достаточно оригинальным, по крайней мере, не является копией интерьера хэтчбека i10, на базе которого он построен. Например, центральная секция с подставками под напитки выполнена одной деталью с подушкой водительского сиденья.

© Hyundai
Hyundai

Базовая комплектация Casper включает 4,2-дюймовый цветной экран, аудиосистему с двумя динамиками, кондиционер, семь подушек безопасности. Более дорогии версии будут иметь адаптивный круиз-контроль, информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, кнопку запуска двигателя, люк и вентиляцию передних кресел. Также в дорогих версиях задние сиденья можно сдвинуть в продольном направлении на 16 сантиметров: это позволяет увеличить объем багажного отсека до 301 литра.

© Hyundai
Hyundai

Длина автомобиля составит 3 595 мм, ширина — 1 595 мм, высота — 1 575 мм. Размер колесной базы равен 2 400 мм. Таким образом, Hyundai Casper станет самым компактным SUV в линейке южнокорейского автопроизводителя.

В движение маленький кроссовер будет приводить 1,0-литровый мотор, которые будет выдавать 76 л.с. и турбированный T-GDI того же объема, который выдает 100 "лошадей". На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

На домашнем рынке Casper стоит от 13,85 миллиона вон, что конвертируется в 310 тысяч гривен по текущему курсу обмена. Вслед за Кореей, Hyundai Casper появится в Индии, а затем выйдет и на европейский рынок. В линейке производителя новый Casper окажется самым компактным и в то же время самым дешевым кроссовером.

Добавим, что в Украине самой доступной моделью марки Hyundai является новый i10. Цены на автомобиль стартуют от 368 200 грн.

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