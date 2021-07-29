Hyundai вскоре представит самый маленький и одновременно самый дешевый кроссовер

Начало сборки этой модели придется на середину сентября 2021 года.

Компания Hyundai очень скоро представит свой самый маленький кроссовер в линейке — Casper.

Об этом сообщает Cardekho.

Точные габариты этой модели пока неизвестны, однако в Hyundai сравнивают новинку с хэтчбеком i10. Это означает, что приблизительная длина автомобиля составит 3,6 метра, а ширина — 1,6 метра. Внешне машина унаследует некоторые черты кроссовера Kona.

В движение маленький кроссовер будет приводить 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, который выдает 86 л.с. Им комплектуются такие модели как Hyundai i10 и KIA Picanto. На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

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Стоимость кроссовера Hyundai Casper еще неизвестна, но "в базе" обещанные фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, антиблокировочная система и салонное зеркало с затемнением. Больше подробностей о новинке появится ближе к дате премьеры, которая состоится уже скоро. В линейке производителя новый Casper окажется самым дешевым кроссовером.

Серийное производство Hyundai Casper начнется 15 сентября 2021 года.

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