И автобус, и пикап, и кемпер: немцы удивили бюджетным электромобилем-трансформером

Его максимальный запас хода может составить 600 км.

Немецкая компания Electric Brands показала рабочий вариант абсолютно нового коммерческого электромобиля.

Об этом сообщает Motor1.

В прошлом году Electric Brands показала концепт этого транспортного средства, который назывался eBussy. За год электрокар не только изменился внешне, но и получил новое имя — Xbus. Он получил компактные размеры и относится к категории L7e, которая ограничена массой до 450 кг (без батареи). Также эта категория выдвигает значительно проще требования к пассивной и активной безопасности, упрощает его путь к выходу на рынок. В этой же категории представлены такие транспортные средства, как Renault Twizy, Microlino и Citroen Ami.

По словам производителя, новинку предложат в девяти модификациях — автобус, пикап с фиксированной и откидной платформой, минивэн, фургон и другие грузовые варианты. Также есть кемпер с холодильником, раковиной и телевизором.

motor1.com

Силовая установка микрокара включает четыре мотор-колеса, общая пиковая мощность которых составляет 76 лошадиных сил, номинальная — 20. Максимальная скорость не превышает 100 км/ч. На крыше микрокара установлены солнечные панели, которые наполняют электричеством аккумулятор и увеличивают запас хода.

Тяговый аккумулятор базовой версии Xbus обеспечивает пробег в 200 километров на одном заряде, тогда как аккумулятор большей емкости позволяет покрывать до 600 километров между зарядками. Xbus — полноприводный и имеет приличный клиренс, что также позволяет ему с легкостью передвигаться практически по любому ландшафту.

Производство новинки намерены начать в середине 2022 года. Стоимость бюджетного электромобиля стартует от 17 000 евро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку