Як правильно заряджати електромобіль, щоб акумулятор служив довше

Батарея електромобіля — найдорожчий компонент EV, і термін її служби значною мірою залежить від способу заряджання та експлуатації. Багато водіїв припускаються типових помилок, схожих на ті, що роблять із телефонами: заряджають до 100%, розряджають до нуля і повторюють це щодня. В результаті акумулятор втрачає ємність набагато швидше.

UA.Motors пояснює, яких звичок слід уникати.

Оптимальний заряд батареї

Для більшості сучасних акумуляторів безпечним є рівень заряду між 20% і 80%. У цьому діапазоні елементи батареї працюють стабільно і не перегріваються. Тому виробники часто дають можливість встановити ліміт заряджання, зазвичай на 70–80%.

Чому шкідливо заряджати до 100%

Постійне доведення акумулятора до повного заряду підвищує напругу всередині осередків. Висока напруга прискорює утворення кристалічних відкладень, що пошкоджують електроди. З часом це зменшує ємність батареї та дальність пробігу на одному заряді. Використовувати заряд до 100% варто лише у рідкісних випадках, наприклад, для тривалої поїздки.

Чому небезпечно розряджати «до нуля»

Глибоке розрядження також негативно впливає на батарею. Коли рівень заряду падає критично низько, підвищується ризик деградації катода, а на аноді можуть утворюватися відкладення літію. Це зменшує здатність акумулятора зберігати енергію. Оптимально підключати зарядку, коли рівень наближається до 20%.

5 звичок, що скорочують ресурс акумулятора

Постійне заряджання до 100% без потреби. Регулярне глибоке розрядження «до нуля». Часте використання швидкісних зарядок, що сильно нагрівають батарею. Заряджання на сильному морозі або в спеку. Тривале зберігання автомобіля з повністю зарядженою або розрядженою батареєю.

