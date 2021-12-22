Идеал экономии: британцы назвали авто, которые не потребуют от владельца лишних расходов

Toyota Yaris показала настоящее японское качество и получила первое место.

Если человеку нужен обычный автомобиль, который сможет его довести до пункта назначения и не будет ломаться каждую неделю – это задача не из простых, но реальная. Есть такие автомобили, которые просто себе ездят, меняй масло и катайся себе.

Издательство WHAT CAR? составило перечень надежных и недорогих автомобилей.

Opel Corsa заработал самый маленький балл в 67,1%. Здесь водители отмечали проблемы почти в каждом узле авто. Конечно, пока машина была новая, ее обслуживали по гарантии, но когда она закончилась началась "игра на выживание", поэтому, если планируете приобрести такой автомобиль, хорошо перед этим подумайте.

К примеру, Seat Ibiza – лучший аналог Skoda Fabia и VW Golf, но от экспертов он получил 69,6% надежности. У этих автомобилей возникали проблемы с управлением, аккумулятором и даже тормозной системой, поэтому водители не очень радовались своему автомобилю.

Skoda Fabia 2007-2014 годов набрала 71,8%. Автомобиль очень популярен, многие выбирают его для повседневных поездок, также одно время их активно использовали в такси. Но большинство владельцев таких автомобилей столкнулись с проблемами двигателя. Решить проблему не сложно, но достаточно дорого, поэтому автомобиль и сочли не очень надежным.

Mazda 2 – получила 96,5% надежности. В последнее время таких авто стало гораздо больше на дорогах Украины. Это обусловлено тем, что их начали привозить с аукционов США, поэтому они стоят относительно не много, а за свои деньги имеют неплохую надежность и оснащение.

Наш победитель, популярный "малыш" Toyota Yaris 2011-2020 годов выпуска. Он получил от экспертов 98,5%. Эти автомобили очень любят новички и девушки – маленькие габариты и экономичность привлекают. Да есть и минусы – рулевой механизм, в первых версиях авто наблюдалась с ним проблема, карданчики расшатывались и быстро ломались и ремонт ложился на плечи водителя.

Напомним, что были названы самые надежные малолитражные автомобили : победитель неожидан.