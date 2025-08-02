Игнорирование минуты молчания водителями: какой штраф грозит

Авто / © Getty Images

Реклама

В Украине водителям следует останавливаться в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свой автомобиль по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.

Об этом пишет UA MOTORS.

Конечно, о необходимости останавливать автомобиль во время минуты молчания в правилах дорожного движения речь не идет. Тем не менее, патрульные имеют законное право временно приостанавливать движение транспорта. Руководителям следует понимать, что отказ выполнить их требование может иметь юридические последствия.

Реклама

Как отмечают специалисты, ответственность наступает не за сам факт движения в момент чествования, а за конкретные нарушения правил. Дело в том, что в случае проезда на запрещающий сигнал светофора или отсутствия реакции на жесты регулятора может быть выписан штраф водителю в размере 510 гривен.

"В случае же отказа остановиться по законному требованию полицейского, нарушителю грозит административная ответственность - штраф в 153 гривны или даже лишение водительских прав сроком от трех месяцев до полугода", - завершили в сообщении.

Ранее мы писали, что водители на дороге нередко применяют поздравительные жесты, такие как взмах рукой в знак благодарности или прощения. Эти простые действия способствуют взаимоуважению между участниками движения. Впрочем, в некоторых странах такие проявления доброжелательности могут привести к значительным штрафам.

Так, в Великобритании привычка помахать рукой из окна может обернуться финансовыми потерями. Несмотря на то, что местные водители также здороваются, правила дорожного движения требуют, чтобы руки были на руле максимально долго. Полиция может выписать штраф от 100 до 200 фунтов (5600-11200 гривен) за непонятные жесты.

Реклама