Илон Маск анонсировал необычную опцию для электрокара Tesla Cybertruck

Эта модель уже долгое время находится в стадии разработки.

Глава компании Tesla Илон Маск сделал громкое заявление об электрокаре Cybertruck.

Так, Маск на своей странице в Twitter анонсировал появление полноуправляемого шасси с поворотными задними колесами ("режим краба", прим.).

"Cybertruck будет почти таким, каким был концепт. Мы добавляем управление на задних колесах, чтобы он мог выполнять резкие повороты и маневрировать с высокой ловкостью. Будет еще много грандиозных вещей", — написал Маск.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We're adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.



Lot of other great things coming. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021

Так или иначе, эти заявления намекают на то, что в Tesla вдохновились опытом GM, которые анонсировали для своего GMC Hummer EV "режим краба". Судя по всему, можно рассчитывать на какой-то полноценный аналог этой функции в Tesla Cybertruck.

В марте Маск пообещал, что обновленная версия Cybertruck появится во втором квартале 2021 года. Он также пообещал, что команда была сосредоточена на его производстве, которое будет происходить на заводе в Техасе.

Ожидается, что электрокар будет предлагаться в трех комплектациях. Самой дорогой будет трехмоторная. Она будет способна достичь скорости 60 км/ч за 2,9 секунды, иметь 804 км пробега на одном заряде и стоить от 69 900 долларов. Цена версии с двойным двигателем может начинаться от 49 тысяч долларов и получит 482 км пробега, тогда как с одним мотором модель пройдет более 400 км и будет стоить от 39 900 долларов.

Ранее в Сети показали салон Tesla Cybertruck, на котором Илон Маск приехал на завод в Техасе.

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