Илон Маск и руководитель Stellantis посоветовали одному из популярных автопроизводителей не заниматься автопилотом

По их мнению, автомобилями этой марки надо управлять лично.
Генеральный директор Tesla Маск и председатель Stellantis Джон Элканн считают, что Ferrari не стоит выпускать автономные машины.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Оба руководителя компаний согласились с этим мнением во время личной беседы. Стоит отметить, что Элканн также является генеральным директором Ferrari.
Председателя Tesla и Stellantis общались не только об автономном вождении, но, когда заговорили за эту тему, то Элканн сказал, что было бы печально иметь автономный Ferrari.
"Суть Ferrari в том, чтобы управлять им", — сказал он.
В то же время Маск отметил, что есть люди, которые все еще любят оседлать "жеребцов".
Также гендиректора обсудили использование ядерной энергии в авто. Маск отметил, что уход от этой идеи удивил его, и назвал такой источник энергии "безопасным".
"Ядерная энергия — это решение, которое существует; это то, что мы знаем; это безопасно и то, что мы точно должны развивать", — сказал Элканн, поддерживая идею Маска.
Ранее сообщалось, что автопилот Tesla на двух моделях наделили важной функцией.