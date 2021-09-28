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Илон Маск и руководитель Stellantis посоветовали одному из популярных автопроизводителей не заниматься автопилотом

Илон Маск и руководитель Stellantis посоветовали одному из популярных автопроизводителей не заниматься автопилотом

Associated Press

По их мнению, автомобилями этой марки надо управлять лично.

Генеральный директор Tesla Маск и председатель Stellantis Джон Элканн считают, что Ferrari не стоит выпускать автономные машины.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Оба руководителя компаний согласились с этим мнением во время личной беседы. Стоит отметить, что Элканн также является генеральным директором Ferrari.

Председателя Tesla и Stellantis общались не только об автономном вождении, но, когда заговорили за эту тему, то Элканн сказал, что было бы печально иметь автономный Ferrari.

"Суть Ferrari в том, чтобы управлять им", — сказал он.

В то же время Маск отметил, что есть люди, которые все еще любят оседлать "жеребцов".

Также гендиректора обсудили использование ядерной энергии в авто. Маск отметил, что уход от этой идеи удивил его, и назвал такой источник энергии "безопасным".

"Ядерная энергия — это решение, которое существует; это то, что мы знаем; это безопасно и то, что мы точно должны развивать", — сказал Элканн, поддерживая идею Маска.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla на двух моделях наделили важной функцией.

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