Илон Маск в Twitter высмеял известного производителя электромобилей

Он намекнул на задержку в поставках одной из моделей.

Глава компании Tesla Илон Маск высмеял производителя электрических пикапов Rivian.

Так, по информации Bloomberg, в Комиссию по ценным бумагам США подал заявку на IPO производитель электропикапов Rivian, которого финансируют Amazon и Ford. В то же время компания рассчитывает на оценку в 70-80 млрд долларов.

Маск, в свою очередь, намекнул на задержку в поставках электропикапа Rivian R1T.

"Не хочу показаться неразумным, но, возможно, их следует обязать поставить хотя бы один автомобиль на каждый миллиард капитализации, прежде чем позволить выход на биржу", — написал он в Twitter.

Do not want to be unreasonable, but maybe they should be required to deliver at least one vehicle per billion dollars of valuation * before * the IPO? — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2021

Отметим, что Rivian основал американский инженер Ар-Джей Скариндж в 2009 году. Уже в 2018 году Rivian показала свои первые электрокары — пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Впрочем, из-за различных технологических трудностей переносили выход на рынок этих моделей переносили.

Сейчас поставки пикапа R1T запланированы на сентябрь 2021 года, а отгрузки внедорожника R1S должны начаться "в ближайшее время". Компания планирует выпускать более компактные электромобили для Европы и Китая.

Ранее популярный инвестор предсказал, что одна из моделей Tesla станет первым провалом Илона Маска.

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